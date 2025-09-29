Lutto grave per Rosanna Lambertucci | Sarà difficile superarlo
Ore di dolore per Rosanna Lambertucci, che nelle ultime ore ha dovuto affrontare una delle prove più difficili della sua vita. La celebre conduttrice televisiva, volto storico dei programmi Rai e Mediaset, ha pubblicato un annuncio straziante sui suoi profili social. Nella foto condivisa appare insieme a una persona a lei carissima, mentre nel testo che accompagna l’immagine ha rivelato con commozione il lutto che l’ha colpita. In pochissimo tempo sono arrivate centinaia di messaggi di affetto e sostegno. Lambertucci ha raccontato con dolore la perdita, spiegando quanto fosse centrale quel legame nella sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: lutto - grave
Grave lutto nella musica, la cantante perde la sua battaglia contro la malattia
Grave lutto per Stash: il tragico annuncio durante il tour dei The Kolors
Grave lutto per Stash dei The Kolors, la terribile notizia è arrivata durante il tour
#Inter, grave lutto per Javier #Zanetti: è morto il padre Rodolfo - X Vai su X
Lago Patria in lutto per la prematura scomparsa del 37enne Enrico. A comunicare la notizia Don Rocco Barra, sacerdote della Parrocchia "Sacra Famiglia". Enrico combatteva da 16 anni contro una grave malattia. Molto attivo nella vita parrochiale, Enrico ha c - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Rosanna Lambertucci: è morta sua sorella all’età di 90 anni - L'articolo Lutto per Rosanna Lambertucci: è morta sua sorella all’età di 90 anni sembra essere il primo su LaNostraTv. Come scrive msn.com
Rosanna Lambertucci: "Ho avuto quattro aborti spontanei e due figlie vissute solo due giorni. Il sesso? Bellissimo alla mia età" - Un video, realizzato con l’intelligenza artificiale, mostrava il suo volto mentre promuoveva prodotti ... Segnala huffingtonpost.it