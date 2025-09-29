L’Use supera Casale La vittoria è per Lombardi

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Use Empoli 76 Junior Casale 64 USE COMPUTER GROSS: Ciano 10, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 18, De Leone 14, Tosti 2, Soviero 4, Paluzzi 6, Regini, Marini 2, Sesoldi n.e., Ramazzotti n.e. All.: Valentino. JUNIOR BASKET CASALE: Avonto 9, Azzano 14, Raiteri 5, Galdiolo 5, Francione 10, Sirchia 12, Ruiu 2, Ravioli 7, Bertaina, Comin, Leuzzi. All.: De Giovanni. Arbitri: Zanzarella di Rapolano terme e Pompei di Spello. Parziali: 21-13; 45-32; 64-50. EMPOLI - Nel fine settimana in cui la società ha ricordato come tradizione il suo storico presidente Ademaro Lombardi, con un torneo di minibasket dedicato ai nati nel 2011, anche la prima squadra maschile non si poteva esimere dal regalare alla memoria di Lombardi la prima vittoria della nuova stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217use supera casale la vittoria 232 per lombardi

© Sport.quotidiano.net - L’Use supera Casale. La vittoria è per Lombardi

In questa notizia si parla di: supera - casale

Cerca Video su questo argomento: L8217use Supera Casale Vittoria