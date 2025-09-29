L’Use supera Casale La vittoria è per Lombardi
Use Empoli 76 Junior Casale 64 USE COMPUTER GROSS: Ciano 10, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 18, De Leone 14, Tosti 2, Soviero 4, Paluzzi 6, Regini, Marini 2, Sesoldi n.e., Ramazzotti n.e. All.: Valentino. JUNIOR BASKET CASALE: Avonto 9, Azzano 14, Raiteri 5, Galdiolo 5, Francione 10, Sirchia 12, Ruiu 2, Ravioli 7, Bertaina, Comin, Leuzzi. All.: De Giovanni. Arbitri: Zanzarella di Rapolano terme e Pompei di Spello. Parziali: 21-13; 45-32; 64-50. EMPOLI - Nel fine settimana in cui la società ha ricordato come tradizione il suo storico presidente Ademaro Lombardi, con un torneo di minibasket dedicato ai nati nel 2011, anche la prima squadra maschile non si poteva esimere dal regalare alla memoria di Lombardi la prima vittoria della nuova stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Partito il campionato di serie B interregionale. Nell'anticipo della 1.a giornata del Girone C, l' USE Computer Gross supera lo Junior Casale 76-64. Per i toscani 4 uomini in doppia cifra con Sakellariou 18, De Leone 14, Cipriani 11 e Ciano 10.