L’usato valida alternativa Vetture sotto i 10mila euro

di Francesco Forni Come correre ai ripari? Come rilanciare le vendite di automobili in un momento così critico per le case costruttrici? Come contenere l’esclation continua dei prezzi delle vetture, anche di quelle medio-piccole? Il mercato italiano ha ormai quasi abbandonato le fasce di prezzo più accessibili per le auto nuove. La Dacia Sandero base 1.0 da 67 cavalli parte da 13.950 euro, mentre le altre nuove costano almeno 15.000 euro. La celebre Fiat Panda non è più disponibile nuova sotto i 10.000 euro, rendendo il mercato dell’usato l’unica soluzione concreta per acquistare un’auto economica e affidabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

