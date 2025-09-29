Lupo morde pastore mentre difende la sua pecora | Salvo grazie al cane che era lì con lui

In alta Val Chisone, in Piemonte, un allevatore è stato morso a una gamba da un lupo mentre difendeva una pecora. Salvato dal suo cane non ha subito conseguenze gravi. L’episodio però ha riacceso la paura degli allevatori e degli altri operatori della montagna che chiedono "un drastico contenimento del lupo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lupo - morde

LUPO MORDE UN PASTORE A PIAN DELL'ALPE: TENTAVA DI SALVARE UNA PECORA https://www.pinerolo.news/2025/09/27/lupo-morde-un-pastore-a-pian-dellalpe-tentava-di-salvare-una-pecora/ - facebook.com Vai su Facebook

Lupo morde pastore mentre difende la sua pecora: “Salvo grazie al cane che era lì con lui” - In alta Val Chisone, in Piemonte, un allevatore è stato morso a una gamba da un lupo mentre difendeva una pecora ... Lo riporta fanpage.it

Pastore morso da un lupo sulle alture di Usseaux, stava cercando di salvare una delle sue pecore - L'animale selvatico, poi messo in fuga insieme al suo branco dal cane pastore, l'ha percepita come un'aggressione e si è difeso ... Da torinotoday.it