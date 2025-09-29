L’uomo del fare ha vinto senza urlare

No, le Marche non erano l’Ohio d’Italia. Finiscono per essere piuttosto il Texas, se volessimo applicare la grammatica elettorale statunitense al nostro Paese: Francesco Acquaroli consolida il consenso rispetto al 2020 e accresce il vantaggio di Fratelli d’Italia – primo partito nella regione-laboratorio del centrodestra – e di Giorgia Meloni, presidente che qui ha messo la faccia e il cervello. Una vittoria nella regione chiave (più ‘ state ’ che ’ swing ’, in bilico) avrebbe dato al centrosinistra e al campo largo un’iperossigenazione, mentre l’esito finale è simile ai test sulla qualità delle acque del Passetto qui ad Ancona che, in estate e complice il gran caldo, hanno visto fiorire un’alga tutt’altro che salutare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it