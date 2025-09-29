L' Università per Stranieri di Perugia non dimentica Monia Andreani

Perugiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. La ‘nuova’ palazzina dell'ateneo -  ora in fase di ristrutturazione dopo dieci anni di chiusura -  al parco Santa Margherita sarà intitolato alla docente morta nel 2018. La palazzina verrà destinata ad aule e servizi per gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - stranieri

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Stranieri Perugia Dimentica