L' Unitas Sciacca supera di misura un combattivo Cus Palermo | neroverdi secondi in classifica

L’Unitas Sciacca centra una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico nel terzo turno del Campionato di Eccellenza, superando di misura un Cus Palermo combattivo e mai domo. Tre punti fondamentali che proiettano i neroverdi al secondo posto in classifica, alle spalle del sorprendente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Unitas Sciacca, dalle giovanili del Palermo arriva Mattia Retucci: centravanti “moderno” che può fare la differenza

Colpo di mercato dell'Unitas Sciacca: arriva il talentuoso difensore Davide Lo Cascio

L’Unitas Sciacca Calcio ha ingaggiato il portiere Antonio Elezaj

Nuove pagine di passione neroverde! L'Unitas Sciacca Calcio è felice di dare il benvenuto a Tabaccheria Edicola Venezia, che entra ufficialmente nella nostra famiglia come nuovo sponsor! ? Punto di riferimento per la comunità, tra quotidiani, riv - facebook.com Vai su Facebook

Unitas Sciacca, a Bagheria prima vittoria stagionale: basta un gol del giovane Tirone - La formazione saccense si è mostrata autorevole e determinata, ha gestito con maturità il vantaggio ed ha concesso davvero poco agli avversari ... Si legge su agrigentonotizie.it

Sciacca di cuore per l'avvio di campionato, Pierce firma l’1-1 al fotofinish contro il Marsala - Un rigore di Costa porta avanti gli ospiti, ma al 92esimo i neroverdi trovano il pari con un colpo di testa che fa esplodere il Gurrera ... Si legge su agrigentonotizie.it