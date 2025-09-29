L’Unione europea prova a disinnescare il veto di Orbán sull’adesione ucraina

Se dovessimo spiegare in poche parole qual è il primo ostacolo politico per l’ingresso dell’Ucraina all’Unione europea, ne basterebbero due: Viktor Orbán. Il premier ungherese da mesi frena l’avanzamento della candidatura di Kyjiv, sfruttando una delle regole più delicate del Consiglio europeo, l’organo formato dai leader dei ventisette Stati membri che decidono per consenso i temi più sensibili: quella dell’unanimità. Un solo voto contrario basta a fermare ventisei consensi, e così un Paese che combatte per la sua sopravvivenza resta appeso alla volontà di un singolo leader, spesso in sintonia con le posizioni del Cremlino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

