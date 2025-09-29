L' ultimo saluto a Marco Chiaramonti il parroco | Adesso vive nell' eternità
“Anche oggi Cristo piange con noi e partecipa al nostro dolore per la prematura morte di Marco”. Con queste parole, don Giuseppe Lentini ha aperto l’omelia durante i funerali di Marco Chiaramonti, il cinquantenne istruttore di tennis e padel morto il 20 settembre in un incidente stradale.Marco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ultimo - saluto
L’ultimo saluto a Davide Bertolini. “Era amato per la grande umiltà”
“Non pensavo fosse l’ultimo saluto”. Il dolore per la fine di Gianna, morta con l’auto in un burrone
Zocca prepara l’addio ad Aurora morta carbonizzata: rombo di motori per l’ultimo saluto
Oggi la Diocesi di Crema ha dato l’ultimo saluto a don Giacomo Carniti, fondatore e direttore del coro Pregarcantando, che con la sua musica ha saputo trasmettere la fede e l’amore per la parola di Dio. Un Duomo gremito ha reso omaggio al sacerdote che ha - facebook.com Vai su Facebook
Agrigento, proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Marco Chiaramonti - La città dei Templi si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Chiaramonti, il 50enne istruttore di tennis e padel deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto lungo viale Emporium. Secondo scrivolibero.it
Tragedia di viale Emporium: l’autopsia conferma la morte per i traumi dell’impatto. Lunedì i funerali di Marco Chiaramonti - Sarebbe stato il violento impatto a causare la morte di Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto una settimana fa lungo viale Emporium ... Si legge su scrivolibero.it