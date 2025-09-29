L' ultimo saluto a Marco Chiaramonti il parroco | Adesso vive nell' eternità

“Anche oggi Cristo piange con noi e partecipa al nostro dolore per la prematura morte di Marco”. Con queste parole, don Giuseppe Lentini ha aperto l’omelia durante i funerali di Marco Chiaramonti, il cinquantenne istruttore di tennis e padel morto il 20 settembre in un incidente stradale.Marco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it