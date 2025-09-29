U na chiusa da ricordare. La Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026 è finita sotto il cielo di Brera, nel cortile della Pinacoteca punteggiato da lanterne luminose, con l’ultima collezione interamente disegnata dal suo Re indiscusso: Giorgio Armani. Non un défilé qualunque, ma l’atto finale che coincide con le celebrazioni per i cinquant’anni della maison. Emporio Armani, lacrime e applausi per la prima sfilata senza Re Giorgio X Leggi anche › Il nuovo Bottega Veneta. E le altre sfilate del giorno 5 alla Milano Fashion Week Dopo la sfilata Emporio Armani di qualche giorno fa, arriva un altro tributo solenne: un evento epico carico di emozione che ha trasformato la fine della settimana della moda in un rito collettivo da ricordare per sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'ultimo fashion show firmato dallo stilista. Un tributo all'insegna della commozione e dell'eleganza che suggella la settimana della moda