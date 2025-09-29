L' ultimo blitz sui clan dell' Agrigentino | il Ris setaccia l' arsenale

L'arsenale sequestrato ai presunti affiliati mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle nell'ultimo dei quattro blitz, scattato il primo agosto scorso, al setaccio del Ris di Messina.I carabinieri del reparto scientifico dell'Arma esamineranno pistole, fucili e munizioni sequestrati nell'ultimo blitz. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: ultimo - blitz

