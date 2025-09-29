' L' ultimo ballo' in uscita il nuovo singolo di Luk3

Sarà disponibile dal 1°ottobre “L’ultimo ballo”, il nuovo singolo di LUK3, il giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24.Scritta da Luca Pasquariello (Luk3) con Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) e prodotta da quest’ultimo, “L’ultimo ballo”. 🔗 Leggi su Casertanews.it