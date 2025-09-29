' L' ultimo ballo' in uscita il nuovo singolo di Luk3

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà disponibile dal 1°ottobre “L’ultimo ballo”, il nuovo singolo di LUK3, il giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24.Scritta da Luca Pasquariello (Luk3) con Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) e prodotta da quest’ultimo, “L’ultimo ballo”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimo - ballo

Avati ’Nel tepore del ballo’. Ultimo ciak per il nuovo film

L'ultimo delirio della sinistra: per la strage di Bologna tirano in ballo il governo

Dopo Modric anche Neymar: “L’ultimo ballo in Serie A” – GdS

Nel tepore del ballo è il nuovo film di Pupi Avati che si gira a fine maggio - Fresco del David alla Carriera, l'instancabile Pupi Avati dopo L'orto americano torna sul set il 26 maggio per un film intitolato Nel tepore del ballo. Come scrive comingsoon.it

ultimo ballo uscita nuovoMadonna torna in Warner e annuncia un nuovo album nel 2026 - Dal 2026 Madonna pubblicherà il sequel di "Confessions On a Dance Floor". Segnala billboard.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Ballo Uscita Nuovo