L' ultima sparata di Md | la riforma della giustizia è fascista
Ci mancava solo la riforma «fascista». Magistratura democratica raschia il fondo del barile e accosta il sorteggio dei membri del Csm previsto nel provvedimento firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, ormai prossimo alla terza lettura e al successivo referendum confermativo (senza quorum) a un disegno di legge del 1971 firmato dall’allora segretario del Movimento sociale italiano Giorgio Almirante. L’accostamento improprio in realtà è di questa estate ma era passato inosservato. A riproporlo è la pagina Facebook della corrente più ideologica della magistratura in risposta alla riconferma per acclamazione del presidente dell’Unione camere penali Francesco Petrelli, che rivendica la riforma costituzionale della giustizia per la sua storia «nobile e antica, che ci appartiene fino in fondo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ultima - sparata
Omnibus, "noi siamo abituati così". Magi, l'ultima sparata
Fratoianni “nel pallone”, roba da cartellino rosso: l’ultima sparata? “Giocare Italia-Israele normalizza il genocidio a Gaza”
Questo "giornalista" continua a buttare fango gratuito sulla Juventus Chiara dimostrazione che non capisce molto di bilanci e finanza Leggete nei commenti la sua ultima sparata - facebook.com Vai su Facebook
$Salvini sfrutta i violenti di Milano per l'ultima sparata su scioperi e manifestazioni: vuole far pagare una cauzione agli organizzatori. Un modo per comprimere un diritto: finirebbe per rappresentare un costo insostenibile per molti $scioperogenerale ilfattoquoti - X Vai su X
L'ultima sparata di Md: la riforma della giustizia è fascista - Sui social la corrente di sinistra delle toghe ripesca un ddl di Almirante che denunciava la deriva correntizia. Riporta ilgiornale.it