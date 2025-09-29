Ci mancava solo la riforma «fascista». Magistratura democratica raschia il fondo del barile e accosta il sorteggio dei membri del Csm previsto nel provvedimento firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, ormai prossimo alla terza lettura e al successivo referendum confermativo (senza quorum) a un disegno di legge del 1971 firmato dall’allora segretario del Movimento sociale italiano Giorgio Almirante. L’accostamento improprio in realtà è di questa estate ma era passato inosservato. A riproporlo è la pagina Facebook della corrente più ideologica della magistratura in risposta alla riconferma per acclamazione del presidente dell’Unione camere penali Francesco Petrelli, che rivendica la riforma costituzionale della giustizia per la sua storia «nobile e antica, che ci appartiene fino in fondo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima sparata di Md: la riforma della giustizia è fascista