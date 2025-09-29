L’ultima sfilata disegnata da Giorgio Armani è un tributo al Re della moda

Life&People.it Non vanno in scena solo abiti ma il riassunto di oltre 50 anni di moda. Sulle note di Ludovico Einaudi, alla Pinacoteca di Brera si apre la sfilata di Giorgio Armani primavera estate 2026 L'articolo proviene da Life&People Magazine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: ultima - sfilata

Prima sfilata senza Giorgio Armani: in Brera l’ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison

Dai look delle star a Venezia al progetto Archivio, dall’ultima sfilata Armani Privé alle origini della Couture: l’eredità "stellare" di Giorgio Armani

Accorsi, Miccio, Renzi e De Laurentiis: l'ultima sfilata dei vip per Armani

Hollywood a Brera per l'ultima sfilata di Armani - X Vai su X

Kasia Smutniak alla Milano Fashion Week con top gioiello e completo di velluto: il look déco chic per l'ultima sfilata dell'amico Giorgio Armani https://vogueitalia.visitlink.me/J2rwFm - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Armani, l'ultima sfilata disegnata prima di morire: l'inchino di Hollywood, i 700 ospiti e l'addio di Richard Gere - Alla Pinacoteca di Brera Milano il mondo della moda e non solo ha reso l’ultimo omaggio a Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre. Scrive msn.com

L’eredità di Giorgio Armani in passerella: l’ultima sfilata firmata dallo stilista è il suo testamento - Alla Milano Fashion Week ha sfilato in passerella la collezione Giorgio Armani Primavera/Estate 2026, l'ultima disegnata da re Giorgio prima della morte ... Riporta fanpage.it