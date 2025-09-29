Mancano sei giorni alle elezioni regionali in Calabria, è tutto pronto per la nomina del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Quella che si sta per concludere non è stata una campagna elettorale facile per Pasquale Tridico, volto di spicco del Movimento 5 Stelle e candidato governatore del campo largo. Raffiche di gaffe, supercazzole e errori clamorosi: non è mancato nulla. Ma attenzione, perchè non è finita qui: ecco la ciliegina sulla torta. Il principale sfidante del governatore uscente Occhiuto non ha nemmeno spostato la residenza in Calabria per poter votare domenica prossima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima gaffe di Tridico: non può nemmeno votarsi da solo