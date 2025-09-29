Lukaku piange la morte del padre Roger | Non sarò più lo stesso

Roma, 29 settembre 2025 – Con un messaggio toccante pubblicato su Instagram, Romelu Lukaku ha annunciato la scomparsa del padre Roger Menama Lukaku. Aveva 58 anni. “ Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato. Il dolore e le lacrime scendono forti, ma Dio mi darà la forza di rimettermi in piedi ”, ha scritto l’attaccante del Napoli, accompagnando il post con una foto di lui bambino insieme al padre. Roger Lukaku, nato nella Repubblica Democratica del Congo (allora Zaire), era stato un attaccante professionista tra gli anni ’90 e i primi 2000. Ha militato in diversi club belgi e vestito la maglia della nazionale del suo Paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

