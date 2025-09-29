Lukaku l’addio al padre | Mi hai insegnato tutto quello che so

"Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa". Lo scrive sui suoi social Romelu Lukaku, annunciando la morte del padre Roger. "Proteggendomi e guidandomi come nessun altro potrebbe fare. Il dolore e le lacrime scendono alla grande, ma Dio .

