Lukaku l’addio al padre | Mi hai insegnato tutto quello che so

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa". Lo scrive sui suoi social Romelu Lukaku, annunciando la morte del padre Roger.  "Proteggendomi e guidandomi come nessun altro potrebbe fare. Il dolore e le lacrime scendono alla grande, ma Dio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lukaku - addio

Napoli, Lukaku e l’addio all’Inter: “La gente non sa la verità e non può capire la mia scelta dopo Istanbul”

Lukaku: «Conte mi ha cambiato la vita. A 32 anni faccio la differenza come Benzema. Addio all’Inter? La gente non sa la verità»

Napoli, Lukaku potrebbe dire addio la prossima estate: ritorno all’Anderlecht o esperienza in Arabia?

lukaku l8217addio padre haiLukaku, l’addio al padre: “Mi hai insegnato tutto quello che so” - Lo scrive sui suoi social Romelu Lukaku, annunciando la morte del p ... Lo riporta cn24tv.it

lukaku l8217addio padre haiLukaku piange la morte del padre: "Non sarò più lo stesso senza di te" - Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lukaku L8217addio Padre Hai