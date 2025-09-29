Lukaku annuncia la scomparsa del padre | Grazie per avermi insegnato tutto la mia vita non sarà più la stessa

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku stamani ha annunciato la morte di suo padre Roger Menama. Lukaku annuncia la scomparsa di suo padre. Su Instagram, il centravanti belga ha scritto: Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato. La mia vita non sarà più la stessa. Mi hai protetto e guidato come nessun altro poteva fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku) Il belga punta a rientrare in campo a novembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

