Luigi Di Paolo premiato al Biancoscuro Art Contest di Pavia

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre, nello storico Palazzo del Broletto di Pavia, il pittore teatino Luigi Di Paolo è stato insignito del premio “NFT” nell’ambito della Cerimonia del Biancoscuro Art Contest 2025, concorso internazionale promosso dalla rivista d’arte Biancoscuro e dedicato ai talenti emergenti e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luigi - paolo

Pratomagno Run 2025: vincono Luigi Pietrini km 16,5 e Paolo Grazzini km 8 Maschile

Luigi Libra premiato alla Camera per il suo nuovo singolo Libertà - L'artista napoletano Luigi Libra è stato premiato alla Camera dei Deputati in occasione dell'evento Eccellenze Meridionali, organizzato dall'Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Luigi Paolo Premiato Biancoscuro