Lufthansa vuole tagliare 4.000 posti di lavoro

. Meno personale più AI. Il gruppo punta a ridurre personale nel settore amministrativo entro il 2030. L’azienda, con sede a Monaco, ha annunciato che i processi interni saranno digitalizzati, automatizzati e centralizzati proprio per il 2030. Le riduzioni riguardano principalmente i ruoli amministrativi, non quelli operativi. “La digitalizzazione e il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale – spiega la compagnia aerea – garantiranno una maggiore efficienza in molti settori e processi”. Il Piano ‘Turnaround’. La compagnia aerea, che si confronta con costi operativi elevati, non è ancora riuscita – a differenza di altri grandi vettori europei – a riportare la capacità e la produttività ai livelli del 2019, precedenti alla pandemia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

