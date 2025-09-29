Lufthansa taglio di 4.000 posti di lavoro entro il 2030

29 set 2025

Il principale gruppo aereo europeo, Lufthansa, ha annunciato che taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030, principalmente in Germania, nell’ambito di un piano per aumentare la propria redditività. Questa riduzione del personale, la più grande dalla pandemia di Covid-19, sarà effettuata «in consultazione con le parti sociali» e «l'attenzione sarà rivolta alle posizioni amministrative piuttosto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Lufthansa, taglio di 4000 posti nel settore amministrativo - La riduzione dell'organico era stato preannunciato dalla stampa, ma l'ammontare dei tagli supera le aspettative. Riporta ticinonews.ch

