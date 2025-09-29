Lufthansa taglio di 4.000 posti di lavoro entro il 2030
Il principale gruppo aereo europeo, Lufthansa, ha annunciato che taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030, principalmente in Germania, nell’ambito di un piano per aumentare la propria redditività. Questa riduzione del personale, la più grande dalla pandemia di Covid-19, sarà effettuata «in consultazione con le parti sociali» e «l'attenzione sarà rivolta alle posizioni amministrative piuttosto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Lufthansa annuncerà al Capital Market Day il taglio del 20% del personale amministrativo, circa 3.000 posti. L'obiettivo è ridurre i costi e rilanciare i margini. Ita Airways, di cui il gruppo tedesco possiede il 41%, non sarà coinvolta
Lufthansa, scure sugli uffici: verso il taglio di un quinto degli impiegati
