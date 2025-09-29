lufthansa annunciato il taglio di 4 mila posti di lavoro entro il 2030

Lufthansa ha ufficializzato a Monaco, durante il capital markets day, un piano di riduzione del personale che prevede l’eliminazione di circa 4 mila posti di lavoro, pari a quasi il 4 per cento dell’intera forza lavoro del gruppo. Il ridimensionamento, che sarà completato entro il 2030, interesserà soprattutto le sedi tedesche e riguarderà in prevalenza i ruoli amministrativi, lasciando fuori piloti ed equipaggi. La compagnia aerea, che controlla anche Eurowings, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines e possiede una quota in Ita Airways, punta con questa misura a un risparmio stimato di circa 300 milioni di euro tra il 2028 e il 2030. 🔗 Leggi su Lettera43.it

