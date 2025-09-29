Lufthansa annuncia tagli a 4.000 posti di lavoro amministrativi

Roma, 29 set. (askanews) – Lufthansa ha annunciato l’intenzione di ridurre 4.000 posti di lavoro nel settore amministrativo da qui al 2030. Con un comunicato, il gruppo precisa che il riassetto punta ad aumentare in maniera rilevante la redditività per la fine del decennio, fissando degli obiettivi finanziari di medio ambiziosi per raggiungere “livelli di ritorni sostenibili e attrattivi per gli azionisti”. Le intenzioni di ridurre l’organico amministrativo erano state oggetto di anticipazioni di stampa nei giorni scorsi, tuttavia l’ammontare dei tagli sembra eccedere le indicazioni giunte finora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it