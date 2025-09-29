Lufthansa annuncia tagli a 4.000 posti di lavoro amministrativi
Roma, 29 set. (askanews) – Lufthansa ha annunciato l’intenzione di ridurre 4.000 posti di lavoro nel settore amministrativo da qui al 2030. Con un comunicato, il gruppo precisa che il riassetto punta ad aumentare in maniera rilevante la redditività per la fine del decennio, fissando degli obiettivi finanziari di medio ambiziosi per raggiungere “livelli di ritorni sostenibili e attrattivi per gli azionisti”. Le intenzioni di ridurre l’organico amministrativo erano state oggetto di anticipazioni di stampa nei giorni scorsi, tuttavia l’ammontare dei tagli sembra eccedere le indicazioni giunte finora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: lufthansa - annuncia
Lufthansa annuncia FOX, l’upgrade del servizio in tutte le classi. E sdogana il ‘dine on demand’ in Business (ma solo a metà) https://msn.com/it-it/money/storie-principali/lufthansa-annuncia-fox-l-upgrade-del-servizio-in-tutte-le-classi-e-sdogana-il-dine-on-dem - X Vai su X
Lufthansa annuncerà al Capital Market Day il taglio del 20% del personale amministrativo, circa 3.000 posti. L'obiettivo è ridurre i costi e rilanciare i margini. Ita Airways, di cui il gruppo tedesco possiede il 41%, non sarà coinvolta - facebook.com Vai su Facebook
Lufthansa annuncia tagli 4.000 posti di lavoro e obiettivi redditività più alti - 000 posti di lavoro amministrativi entro il 2030 e fisserà obiettivi di redditività più elevati, nel tentativo di aumentare l'efficienza attraverso la ... Come scrive msn.com
Lufthansa: con l’IA sino al 2030 prevede di tagliare 4mila posti di lavoro - I cambiamenti determinati dalla digitalizzazione porteranno a molti licenziamenti che si concentreranno sui ruoli amministrativi. Scrive repubblica.it