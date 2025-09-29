L’Uefa e l’ipotesi di escludere Israele da coppe e Mondiali Arriva la smentita | Nessuna riunione prevista

Non ci sarà questa settimana alcuna riunione Uefa per decidere una possibile sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche. A riportarlo è il quotidiano israeliano Ynet, citando fonti interne, che avrebbero confermato come la federazione israeliana sia stata rassicurata direttamente dalla massima federazione europea guidata da Aleksander?eferin. Era infatti circolata nei giorni scorsi, a seguito di un’indiscrezione lanciata dal Times, la voce che fosse imminente un esecutivo di alto rango per valutare l’ esclusione dei club e della nazionale israeliana, in seguito alle richieste avanzate da alcuni esperti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu. 🔗 Leggi su Open.online