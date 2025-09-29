L’UE non ha ammesso che le persone vaccinate erano topi da laboratorio

Circolano diversi post Facebook (per esempio qui, qui e qui ) in merito a una presunta ammissione della Commissione europea: «le persone vaccinate erano topi da laboratorio». Come vedremo si tratta di una narrazione No vax che fa leva sull’analfabetismo funzionale dei lettori. Si tratta anche di un esempio di come questo genere di tesi allontana i cittadini dal conoscere le vere condotte controverse delle Case farmaceutiche, le quali sfruttano il loro peso contrattuale possibile solo se si possiedono farmaci riconosciuti indispensabili ed efficaci in situazioni d’emergenza. Per chi ha fretta:. Si sostiene che le Case farmaceutiche avrebbero trattato i vaccinati Covid come topi da laboratorio. 🔗 Leggi su Open.online