Luca Chierico rinnova con l' Arezzo | firmato il prolungamento fino al 2028

Nel giro di una settimana l'Arezzo ufficializza il terzo rinnovo a centrocampo. Dopo Shaka Mawuli (fino al 2028) e Filippo Guccione (2027), il Cavallino ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 2028 di Luca Chierico.Classe 2001, romano e figlio d'arte, Chierico è arrivato in amaranto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: luca - chierico

Escl. - Fatta per due rinnovi in casa #Arezzo: il centrale Nicolò #Gigli prolunga fino al 2027; mentre il centrocampista Luca #Chierico fino al 2028 (domani l’ufficialità). #calciomercato - X Vai su X

Chierico, Guccione, Iaccarino e Mawuli si contendono tre posti: per gli amaranto quella di domani sarà la quarta partita in neanche due settimane. Cassani, tecnico del Carpi: “Dovremo essere perfetti per far punti ad Arezzo” - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, blindato il centrocampista Chierico: c'è la firma fino al 2028 sul rinnovo - Arezzo comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto del centrocampista Luca Chierico fino al 30 giugno 2028. tuttomercatoweb.com scrive

Arezzo, è un centrocampo da blindare. Chierico, Mawuli e Guccione: via a rinnovi - Tra presente e futuro: il ds Cutolo vuole mettere in cassaforte i suoi uomini chiave. Lo riporta msn.com