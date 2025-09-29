Luca Chierico rinnova con l' Arezzo | firmato il prolungamento fino al 2028

Nel giro di una settimana l'Arezzo ufficializza il terzo rinnovo a centrocampo. Dopo Shaka Mawuli (fino al 2028) e Filippo Guccione (2027), il Cavallino ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 2028 di Luca Chierico.Classe 2001, romano e figlio d'arte, Chierico è arrivato in amaranto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo, blindato il centrocampista Chierico: c'è la firma fino al 2028 sul rinnovo - Arezzo comunica con soddisfazione il prolungamento del contratto del centrocampista Luca Chierico fino al 30 giugno 2028. tuttomercatoweb.com scrive

luca chierico rinnova arezzoArezzo, è un centrocampo da blindare. Chierico, Mawuli e Guccione: via a rinnovi - Tra presente e futuro: il ds Cutolo vuole mettere in cassaforte i suoi uomini chiave. Lo riporta msn.com

