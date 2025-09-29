Lotto e 10eLotto | pioggia di vincite in Campania

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto 10eLotto: in provincia di Avellino e Caserta vinti oltre 42mila euro Il 10eLotto premia la Campania. Nei concorsi di venerdì 26 e sabato 27 settembre doppietta da 42.500 grazie 8 Oro da 30mila euro a Calitri, in provincia di Avellino, in corso Italia mentre un 5 Doppio Oro vale una vincita da 12.500 euro a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta in via Provinciale per Cappella Reale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,91 miliardi da inizio anno.   Lotto: in Campania tripletta da 48mila euro Campania a segno con il Lotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

