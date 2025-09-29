Lotto | altre due vincite di oltre 70 mila euro nell' Agrigentino
L’Agrigentino festeggia con il Lotto: nell’estrazione di sabato 27 settembre la vincita più alta del concorso arriva da Cianciana, grazie a un terno da 45mila euro sulla ruota di Firenze, giocato in corso Vittorio Emanuele.Altri premi sono stati registrati a Lampedusa e Linosa con sei ambi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
lotto - vincite
