Lottiamo contro un tumore Floriana Secondi la confessione sul compagno prima di tornare al Grande Fratello

Floriana Secondi è pronta a tornare sotto i riflettori del reality che l’ha resa celebre. A più di vent’anni dalla vittoria al Grande Fratello, la romana tornerà nello studio del programma, questa volta non come concorrente ma come opinionista al fianco di Simona Ventura. Un ritorno che per lei ha un significato particolare: “È tanto che aspettavo questo momento, è come tornare a casa”, ha raccontato emozionata. Dopo aver sperimentato diversi lavori e ruoli, Floriana non ha mai smesso di mettersi in gioco, restando soprattutto un punto fermo nella vita del figlio Domiziano, che da poco ha compiuto 18 anni, e accanto al compagno Angelo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: lottiamo - tumore

Floriana Secondi: «Avrei voluto cento figli, sono contro l'aborto. Ho scoperto di avere un fratello segreto. Io e Angelo combattiamo insieme il tumore» - L'ex vincitrice del reality è stata ospite a Verissimo dove ha raccontato la sua ... Scrive msn.com

Verissimo, il dolore di Floriana Secondi: “Il mio compagno ha un tumore ai polmoni” - Ospite di Verissimo, Floriana Secondi racconta della paura per il compagno Angelo, affetto da un cancro ai polmoni ... Riporta dilei.it