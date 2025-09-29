Lotta la stagione dei Portuali si apre con nove medaglie alla Coppa Piemonte

Tante medaglie per i lottatori del Csrc Portuali Ravenna alla Coppa Piemonte, il primo torneo della stagione agonistica, svoltosi a Moncalieri (Torino) sabato. Il torneo internazionale piemontese ha visto la partecipazione di oltre 260 atleti di tutta Italia, da più di 30 club provenienti anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

