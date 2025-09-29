Lotta la stagione dei Portuali si apre con nove medaglie alla Coppa Piemonte
Tante medaglie per i lottatori del Csrc Portuali Ravenna alla Coppa Piemonte, il primo torneo della stagione agonistica, svoltosi a Moncalieri (Torino) sabato. Il torneo internazionale piemontese ha visto la partecipazione di oltre 260 atleti di tutta Italia, da più di 30 club provenienti anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: lotta - stagione
Le nuove regole del calcio per la prossima stagione: lotta (soprattutto) contro le perdite di tempo
Gilded age stagione 3: analisi dell’arc di ada, problemi coniugali dei russell e la lotta di marian per restare impegnata
Di Canio entusiasta per la nuova stagione: «L’Inter può introdurre cambiamenti e può dare fastidio e inserirsi nella lotta scudetto»
Ecco a voi il calendario ufficiale DR3 per la stagione 2025/2026 Da Giovedì 2 Ottobre la nostra prima squadra inizierà la lotta per la promozione, vi aspettiamo numerosi per fare il tifo e dare la carica nelle partite casalinghe! E perchè no anche nelle trasfert - facebook.com Vai su Facebook
SD Worx-Protime, Lotte Kopecky chiude qua la stagione dopo la caduta della scorsa settimana: niente Mondiali su pista - X Vai su X