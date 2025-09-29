Lotta contro l' inquinamento | al lavoro i giovani imprenditori
Nemmeno il diluvio universale ha potuto fermare la seconda edizione di Cleanup Urbano, la giornata di pulizia ambientale nazionale ideata per contribuire concretamente alla lotta contro l'inquinamento da plastica e organizzata dall’associazione Plastic Free assieme al gruppo dei giovani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: lotta - inquinamento
Presentato il progetto Bluefishers. Lotta all’inquinamento del mare
Il caldo degli ultimi decenni è colpa (anche) della lotta all'inquinamento
Sergio Costa. . Può l'innovazione e l'intelligenza artificiale aiutare la lotta all'inquinamento? Certo che si! L'ho spiegato oggi durante l'evento #CampanIANext organizzato dal MoVimento 5 Stelle - facebook.com Vai su Facebook
Salvare vite umane e lotta all’inquinamento in mare: le missioni dall’alto della Guardia Costiera - X Vai su X
Frosinone, lotta all’inquinamento: in arrivo nuovi vigili - Dopo l’inserimento di un’unità presa dalle liste di mobilità qualche settimana fa, sono in corso, infatti, ... Segnala ilmessaggero.it
Un robot per pulire i fondali: raccoglie fino a 250 kg di rifiuti - Un nuovo alleato nella lotta contro l’inquinamento marino arriva dai laboratori della Technical University of Munich (TUM). Lo riporta hdblog.it