Lotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno | Hai vissuto tutti i tuoi sogni

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, Claudio Lotito gli dedica una lettera affettuosa: «Il modo in cui hai amato gli italiani continua a sostenerci. Hai realizzato tutti i tuoi sogni, rendendo l’Italia riconoscibile nel mondo». 🔗 Leggi su Laverita.info

lotito ricorda berlusconi giornoCalcio: il Monza ricorda Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno - Nel giorno in cui avrebbe compiuto 89 anni, anche la nuova proprietà Usa dell'Ac Monza ricorda Silvio Berlusconi. Scrive ilcittadinomb.it

