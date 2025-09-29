Los domingos di Alauda Ruiz de Azúa vince il San Sebastián 2025 | scopri i vincitori della 73ª edizione

i principali riconoscimenti del festival di san sebastián 2025. La 73ª edizione del Festival di San Sebastián, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi nel mondo di lingua spagnola, si è conclusa con una cerimonia ricca di premi e riconoscimenti. La manifestazione, che si è svolta dal 19 al 27 settembre nella città basca, ha visto assegnare numerosi premi alle migliori produzioni e interpreti del cinema contemporaneo. vincenti della sezione principale. il miglior film: Sundays Los domingos. Il massimo riconoscimento, la Conchiglia d’Oro, è stato attribuito a Sundays Los domingos, diretto da Alauda Ruiz de Azúa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

