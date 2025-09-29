L’orzo ottima alternativa alla pasta per tener sotto controllo la glicemia
Coltivato già 12.000 anni fa, è forse il primo cereale «addomesticato» dall’uomo. Contiene meno glutine del frumento e, rispetto al classico piatto di spaghetti, ha più fibre ed è anche meglio digeribile. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: orzo - ottima
Su #LaVerità oggi #orzo, ottima alternativa alla #pasta. Vi piace? A me abbastanza #salute #benessere #food - X Vai su X
Zero idee per pranzi e cene o poco tempo? Con questi 5 ingredienti salva-pasto hai sempre un piatto sano e pronto in pochi minuti! 1) Legumi in scatola (ceci / fagioli / lenticchie) Sono ottima fonte di proteine vegetali e fibre, perfetti se stai via tutto il giorno - facebook.com Vai su Facebook