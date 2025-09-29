L’orzo ottima alternativa alla pasta per tener sotto controllo la glicemia

Laverita.info | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coltivato già 12.000 anni fa, è forse il primo cereale «addomesticato» dall’uomo. Contiene meno glutine del frumento e, rispetto al classico piatto di spaghetti, ha più fibre ed è anche meglio digeribile. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217orzo ottima alternativa alla pasta per tener sotto controllo la glicemia

© Laverita.info - L’orzo, ottima alternativa alla pasta per tener sotto controllo la glicemia

In questa notizia si parla di: orzo - ottima

Cerca Video su questo argomento: L8217orzo Ottima Alternativa Pasta