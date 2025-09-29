L' oroscopo di oggi - lunedì 29 settembre 2025
Ariete ??. Buon inizio settimana! Caro Ariete l’atmosfera si fa effervescente in un lunedì, il tuo, denso di impegni anche ti tipo burocratico. La Luna in Capricorno apporta un’energia contrastante: da una parte sei motivato e pronto a risolvere eventuali beghe e impedimenti; d’altra parte potresti essere eccessivamente ansioso di vedere che i tuoi sforzi producono finalmente dei risultati tangibili. Ti consiglio oggi di non strafare: nei sentimenti c’è una questione di orgoglio con la persona che ti interessa che va un po’ smorzata, altrimenti rischi fraintendimenti che possono farti sentire non considerato come vorresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
