Ariete ??. Buon inizio settimana! Caro Ariete l'atmosfera si fa effervescente in un lunedì, il tuo, denso di impegni anche ti tipo burocratico. La Luna in Capricorno apporta un'energia contrastante: da una parte sei motivato e pronto a risolvere eventuali beghe e impedimenti; d'altra parte potresti essere eccessivamente ansioso di vedere che i tuoi sforzi producono finalmente dei risultati tangibili. Ti consiglio oggi di non strafare: nei sentimenti c'è una questione di orgoglio con la persona che ti interessa che va un po' smorzata, altrimenti rischi fraintendimenti che possono farti sentire non considerato come vorresti.

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - lunedì 29 settembre 2025