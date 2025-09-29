L’oro di Balaso Bottolo e Gargiulo È un Mondiale targato Civitanova

Si gioca in sei (+uno) ma a vincere è sempre l’Italia. Dopo il trionfo delle ragazze, ieri gli atleti di De Giorgi hanno confermato che la pallavolo è "roba nostra", battendo 3-1 la Bulgaria e diventando anche loro campioni del mondo. Anzi quella di Manila è vittoria iridata che vale ancora di più, perché gli azzurri erano già campioni ed hanno realizzato una leggendaria doppietta. La finale è stata un successo totale per il made in Italy, con due coach del Bel Paese, da una parte De Giorgi (primo ad arrivare a 5 allori tra campo e panchina) e dall’altra Blengini che ha condotto il gruppo più giovane della rassegna ad eguagliare il miglior risultato di sempre datato 1970. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’oro di Balaso, Bottolo e Gargiulo. È un Mondiale targato Civitanova

