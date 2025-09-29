Lorenzo Musetti si ritira a Pechino | va avanti di un set con Tien poi si arrende ad un problema fisico
Un problema fisico, probabilmente una contrattura al gluteo ravvisata nel corso del secondo set, costringe Lorenzo Musetti al ritiro nella frazione decisiva nel match dei quarti di finale dell’ ATP 500 di Pechino contro lo statunitense Learner Tien, con quest’ultimo in vantaggio per 4-6 6-3 3-0 nel momento in cui l’azzurro alza bandiera bianca dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Per il nordamericano nel penultimo atto uno tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev. Nel primo set Tien deve annullare una palla break ai vantaggi sia nel game d’apertura che nel quinto gioco, ma Musetti riesce a concretizzare quanto costruito soltanto nel settimo game, nel quale si porta sullo 0-40 in risposta e poi alla seconda opportunità strappa il servizio all’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
