Lorenzo Musetti non ce la fa il tennista azzurro deve ritirarsi a Pechino | che cosa è successo contro Tien

Lorenzo Musetti lascia l’Atp di Pechino in anticipo. Durante il quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien, un problema fisico ha costretto il tennista di Carrara al ritiro. Musetti ha abbandonato il campo sul punteggio di 4-6, 6-3, 3-0 in favore dell’avversario, che accederà alla semifinale dove giocherà contro uno tra Medvedev e Zverev. Sfumata quindi la possibilità di vedere una finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Musetti. Crowd’s reaction to Musetti’s retirement. tough. pic.twitter.com5BKDWDtd6I — José Morgado (@josemorgado) September 29, 2025 Un dolore alla coscia nel secondo set. 🔗 Leggi su Open.online