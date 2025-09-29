Lorenzo Musetti non ce la fa il tennista azzurro deve ritirarsi a Pechino | che cosa è successo contro Tien

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti lascia l’Atp di Pechino in anticipo. Durante il quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien, un problema fisico ha costretto il tennista di Carrara al ritiro. Musetti ha abbandonato il campo sul punteggio di 4-6, 6-3, 3-0 in favore dell’avversario, che accederà alla semifinale dove giocherà contro uno tra Medvedev e Zverev. Sfumata quindi la possibilità di vedere una finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Musetti. Crowd’s reaction to Musetti’s retirement. tough. pic.twitter.com5BKDWDtd6I — José Morgado (@josemorgado) September 29, 2025 Un dolore alla coscia nel secondo set. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti

Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0

Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso

Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals

lorenzo musetti ce faMusetti, che male: s'infortuna contro Tien e si ritira. Sommerso dai "buu" del pubblico di Pechino - Ma all'inizio del secondo un problema al gluteo sinistro prima ne limita il gioco e poi gli fa abbandona ... Secondo gazzetta.it

lorenzo musetti ce faLorenzo Musetti si ritira a Pechino: va avanti di un set con Tien, poi si arrende ad un problema fisico - Un problema fisico, probabilmente una contrattura al gluteo ravvisata nel corso del secondo set, costringe Lorenzo Musetti al ritiro nella frazione ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Musetti Ce Fa