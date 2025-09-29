Lorenzo Musetti non ce la fa il tennista azzurro deve ritirarsi a Pechino | che cosa è successo contro Tien
Lorenzo Musetti lascia l’Atp di Pechino in anticipo. Durante il quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien, un problema fisico ha costretto il tennista di Carrara al ritiro. Musetti ha abbandonato il campo sul punteggio di 4-6, 6-3, 3-0 in favore dell’avversario, che accederà alla semifinale dove giocherà contro uno tra Medvedev e Zverev. Sfumata quindi la possibilità di vedere una finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Musetti. Crowd’s reaction to Musetti’s retirement. tough. pic.twitter.com5BKDWDtd6I — José Morgado (@josemorgado) September 29, 2025 Un dolore alla coscia nel secondo set. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
Problema fisico per Musetti: l'azzurro è costretto al ritiro Si chiude nel peggiore dei modi il torneo di Pechino per il n°2 d'Italia: un infortunio costringe Lorenzo Musetti ad alzare bandiera bianca nel corso del 3° set contro Learner Tien. L'azzurro, che aveva vi - X Vai su X
#Tennis Lorenzo #Musetti passa ai quarti degli #ATP500 di #Pechino. L'azzurro ha sconfitto agli ottavi il francese #Mannarino per 6-3, 6-3 #ChinaOpen Foto archivio Ansa - facebook.com Vai su Facebook
Musetti, che male: s'infortuna contro Tien e si ritira. Sommerso dai "buu" del pubblico di Pechino - Ma all'inizio del secondo un problema al gluteo sinistro prima ne limita il gioco e poi gli fa abbandona ... Secondo gazzetta.it
Lorenzo Musetti si ritira a Pechino: va avanti di un set con Tien, poi si arrende ad un problema fisico - Un problema fisico, probabilmente una contrattura al gluteo ravvisata nel corso del secondo set, costringe Lorenzo Musetti al ritiro nella frazione ... Lo riporta oasport.it