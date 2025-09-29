Lorenzo Musetti crac a Pechino | tradito dalla coscia si ritira

Lorenzo Musetti si ritira dall'Atp di Pechino per un problema fisico. È successo durante il quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien. Il tennista di Carrara è stato costretto ad abbandonare il campo sul punteggio di 4-6, 6-3, 3-0 in favore dell’avversario, che così accederà alla semifinale sfidando uno tra Medvedev e Zverev. Sfuma così la possibilità di vedere una finale tutta italiana con Jannik Sinner. Il tennista toscano aveva superato in due set il francese Adrien Mannarino mentre Tien aveva mandato a casa Flavio Cobolli, battuto 6-3, 6-2. Ad aver fermato Musetti sarebbe stato un dolore alla coscia avvertito durante il secondo set. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

