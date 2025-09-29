Lorenzo Musetti costretto al ritiro a Pechino da un problema muscolare | in semifinale va Learner Tien

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Pechino. Oggi, lunedì 29 settembre, il toscano si è ritirato durante il terzo set del match contro Learner Tien, che stava perdendo per 3-0 per un problema muscolare alla gamba sinistra, accusato all'inizio del secondo set. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti

Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0

Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso

Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals

lorenzo musetti costretto ritiroLorenzo Musetti si ritira a Pechino: va avanti di un set con Tien, poi si arrende ad un problema fisico - Un problema fisico, probabilmente una contrattura al gluteo ravvisata nel corso del secondo set, costringe Lorenzo Musetti al ritiro nella frazione ... Riporta oasport.it

lorenzo musetti costretto ritiroMusetti si ritira a Pechino, cos’è successo durante il match con Tien - Il tennista azzurro è stato costretto al ritiro oggi, martedì 29 settembre, nel corso del terzo set della sfida con lo statunitense Learner Tien, nei quarti di ... Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Musetti Costretto Ritiro