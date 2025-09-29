Lorenzo Musetti costretto al ritiro a Pechino da un problema muscolare | in semifinale va Learner Tien

È finita ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Pechino. Oggi, lunedì 29 settembre, il toscano si è ritirato durante il terzo set del match contro Learner Tien, che stava perdendo per 3-0 per un problema muscolare alla gamba sinistra, accusato all'inizio del secondo set. 🔗 Leggi su Today.it