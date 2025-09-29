Lorenzo Musetti beccato dal pubblico di Pechino dopo il suo ritiro | fischi e ‘buu’ all’uscita dal campo per il toscano

Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura di Lorenzo Musetti nel torneo ATP500 di Pechino. L’azzurro è stato costretto al ritiro nei quarti di finale per un problema al gluteo. Una partita che era iniziata bene per il toscano, opposto al mancino americano Learner Tien. Musetti in controllo e meritatamente avanti nello score dopo aver vinto il primo set 6-4. All’inizio del secondo parziale una fitta all’altezza del gluteo l’ha costretto a richiedere il MTO per consentire l’intervento del fisioterapista. Un dolore che ha condizionato nella prosecuzione del match il tennista italiano. Perso il secondo set 6-3 e sotto di due break (3-0) nel terzo, il classe 2002 del Bel Paese ha deciso di dare mano anzitempo al suo avversario e non rischiare di peggiorare la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

