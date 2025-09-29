Lorenzo Musetti beccato dal pubblico di Pechino dopo il suo ritiro | fischi e ‘buu’ all’uscita dal campo per il toscano
Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura di Lorenzo Musetti nel torneo ATP500 di Pechino. L’azzurro è stato costretto al ritiro nei quarti di finale per un problema al gluteo. Una partita che era iniziata bene per il toscano, opposto al mancino americano Learner Tien. Musetti in controllo e meritatamente avanti nello score dopo aver vinto il primo set 6-4. All’inizio del secondo parziale una fitta all’altezza del gluteo l’ha costretto a richiedere il MTO per consentire l’intervento del fisioterapista. Un dolore che ha condizionato nella prosecuzione del match il tennista italiano. Perso il secondo set 6-3 e sotto di due break (3-0) nel terzo, il classe 2002 del Bel Paese ha deciso di dare mano anzitempo al suo avversario e non rischiare di peggiorare la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
Problema fisico per Musetti: l'azzurro è costretto al ritiro Si chiude nel peggiore dei modi il torneo di Pechino per il n°2 d'Italia: un infortunio costringe Lorenzo Musetti ad alzare bandiera bianca nel corso del 3° set contro Learner Tien. L'azzurro, che aveva vi - X Vai su X
#Tennis Lorenzo #Musetti passa ai quarti degli #ATP500 di #Pechino. L'azzurro ha sconfitto agli ottavi il francese #Mannarino per 6-3, 6-3 #ChinaOpen Foto archivio Ansa - facebook.com Vai su Facebook
Musetti si ritira per infortunio, il pubblico non perdona e si vendica: epilogo triste a Pechino - Musetti si ritira contro Tien a Pechino per un infortunio: fischi e contestazioni del pubblico cinese dopo le polemiche dei giorni scorsi ... fanpage.it scrive
Musetti si ritira contro Tien e il pubblico di Pechino si vendica fischiandolo: ansia in vista di Shanghai e ATP Finals - Un'infortunio costringe Musetti al ritiro contro Tien in seguito al quale si scatena la reazione del pubblico di Pechino che si vendica degli insulti di Lorenzo fischiandolo ... Lo riporta sport.virgilio.it