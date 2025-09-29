Lorenzo Bonicelli parla dopo il grave incidente e il coma | Aspetto la mattina apro gli occhi e vedo come va
Sono arrivate le prime parole di Lorenzo Bonicelli dopo il drammatico incidente del 23 luglio alle Universiadi di Essen. Il ginnasta ventitreenne di Abbadia Lariana ha parlato per la prima volta della sua condizione e del percorso di recupero che sta affrontando all'ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
