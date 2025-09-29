L’Ordine dei giornalisti del Lazio ha censurato Maurizio Molinari per le frasi su Francesca Albanese

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ha emesso un provvedimento di censura nei confronti di Maurizio Molinari, editorialista ed ex direttore di Repubblica, per alcune dichiarazioni rese nel luglio 2025 durante la rassegna stampa di Rai News 24 in merito a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. L’anticipazione è del sito Professione Reporter, al quale ha replicato in una nota il difensore di Molinari, l’avvocato Maurizio Martinetti, annunciando ricorso. “L’avv. Maurizio Martinetti quale difensore del Dott. Maurizio Molinari evidenzia che in data odierna sul sito ‘Professione Reporter’ è stata data notizia del contenuto di un provvedimento disciplinare non definitivo – e quindi, non pubblicato né altrimenti accessibile – emesso dal Consiglio di Disciplina del Lazio nei confronti del predetto dott. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Ordine dei giornalisti del Lazio ha censurato Maurizio Molinari per le frasi su Francesca Albanese

In questa notizia si parla di: ordine - giornalisti

Gianluigi Nuzzi al BCT Festival: “Mi è capitato di ricevere minacce. Cerco di trasmettere la fiducia nelle istituzioni e verso i giornalisti. Vorrei un Ordine più presente e severo” – Intervista Video

Auto distrutta alla cronista di Irpinia Tv: l’Ordine dei Giornalisti denuncia l’intimidazione

Tre brindisini nel nuovo consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Puglia

L’Ordine dei giornalisti: ingiustificate le accuse di #Gasparri a #Goracci - facebook.com Vai su Facebook

L’Ordine dei giornalisti: ingiustificate le accuse di #Gasparri a #Goracci - X Vai su X

Molinari "censurato" dall'Ordine dei giornalisti del Lazio per aver criticato Albanese - Censurato per aver fatto il suo lavoro, adducendo fonti e argomentando quanto riferito in tv. Lo riporta iltempo.it

Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio. Presidente D'Ubaldo: "Forse hacker russi" - Un attacco hacker ai sistemi informatici dell'Ordine dei giornalisti del Lazio è stato scoperto mercoledì scorso e ha mandato in tilt la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma. Lo riporta adnkronos.com