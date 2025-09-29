L’ora solare 2025 è alle porte | la data esatta e la sorpresa che ti aspetta non è solo dormire di più
Con l’arrivo dell’autunno si avvicina il momento del tradizionale cambio d’ora che segna il ritorno all’ ora solare. Questo appuntamento annuale, che vede le lancette spostarsi indietro di un’ora, porta con sé non solo un’ora di sonno in più, ma anche un acceso dibattito e significative ripercussioni sulla nostra salute e sulle nostre abitudini quotidiane. Quest’anno, in particolare, l’ora solare arriverà con un leggero anticipo rispetto ad alcune aspettative. Ma quando avverrà esattamente questo cambiamento e quali sono le implicazioni per il nostro benessere? Il passaggio dall’ora legale a quella solare è fissato per la notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: solare - porte
La nuova stagione de L'Ora Solare è alle porte! Da lunedì 29 settembre, Paola Saluzzi vi accompagnerà in un viaggio fatto di storie, musica, memoria e tradizioni. Un'ora di luce tutta da condividere. Alle 12.20 su #TV2000. @orasolaretv2000 @Dar_Quar - X Vai su X
La nuova stagione de L'ora solare è alle porte! Da lunedì 29 settembre, Paola Saluzzi vi accompagnerà in un viaggio fatto di storie, musica, memoria e tradizioni. Un'ora di luce tutta da condividere. Alle 12.20 su #TV2000. - facebook.com Vai su Facebook
Ora Solare: torna in anticipo. Cosa cambia in questo 2025 - Attenzione, nessuna decisione calata dall'alto, semplicemente uno scherzo del calendario. Secondo ilmeteo.it
Ora Legale: addio in anticipo! Cosa succede all'ora solare in questo 2025 - Ora Legale: addio anticipato in questo 2025Ora legale: addio in anticipo! Come scrive ilmeteo.it