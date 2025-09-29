"Spezia che delusione, così la salvezza diventa difficilissima!". A dir poco amareggiati e preoccupati per l’ennesima prova incolore della loro squadra del cuore, i tifosi aquilotti sollecitano addirittura un intervento del patron Roberts e del presidente Stillitano: "La proprietà, che ringraziamo infinitamente per averci salvato dal fallimento, entri in scena direttamente per capire le problematiche della squadra". Sconfortato Raffaele Sassarini, tra i quattrocento presenti al ‘Penzo’: "È uno Spezia piatto, che non lotta, involuto, per noi che abbiamo affrontato questa lunga trasferta si tratta di una delusione incredibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’opinione dei tifosi che erano presenti a Venezia. Dopo il Penzo aumenta la preoccupazione: "Così la salvezza diventa difficilissima»