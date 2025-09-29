L’opinione dei tifosi che erano presenti a Venezia Dopo il Penzo aumenta la preoccupazione | Così la salvezza diventa difficilissima
"Spezia che delusione, così la salvezza diventa difficilissima!". A dir poco amareggiati e preoccupati per l’ennesima prova incolore della loro squadra del cuore, i tifosi aquilotti sollecitano addirittura un intervento del patron Roberts e del presidente Stillitano: "La proprietà, che ringraziamo infinitamente per averci salvato dal fallimento, entri in scena direttamente per capire le problematiche della squadra". Sconfortato Raffaele Sassarini, tra i quattrocento presenti al ‘Penzo’: "È uno Spezia piatto, che non lotta, involuto, per noi che abbiamo affrontato questa lunga trasferta si tratta di una delusione incredibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: opinione - tifosi
L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sulla nuova maglia: bella o si poteva fare di più? Ecco il giudizio
Atalanta, serve un titolare oppure un vice Scamacca con Gianluca fisso davanti? L’opinione dei tifosi
Lookman reintegrato in rosa se dovesse rimanere all’Atalanta? L’opinione dei tifosi della Dea
L'OPINIONE - Sen. Cantalamessa: "Trasferte vietate ai tifosi azzurri? Non siamo razzisti, dobbiamo gestire la sicurezza e l’ordine" https://ift.tt/hG6IxaR - X Vai su X
Bari, così non va. Con quella di Palermo, salgono a tre le #sconfitte in appena quattro giornate di campionato. Di seguito, l'opinione dei #tifosi biancorossi, intercettati alla Fiera del Levante - facebook.com Vai su Facebook