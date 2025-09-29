L’omicidio di Charlie Kirk e la nuova ondata di violenza politica negli Stati Uniti

L’assassinio di Charlie Kirk, leader ultraconservatore e fondatore di Turning Point Action, ha acceso i riflettori su una nuova stagione di violenza politica negli Stati Uniti. L’attacco del 10 settembre, avvenuto durante un incontro con studenti e trasmesso in diretta sui social, ha lasciato un segno profondo: non solo per la brutalità del gesto, ma anche per il contesto in cui si colloca, segnato da altri tentativi di omicidio ad alto profilo che hanno colpito figure politiche e pubbliche di primo piano. Il sospettato, Tyler Robinson, 24 anni, è stato catturato dopo due giorni di caccia all’uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

