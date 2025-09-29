L’omicidio dell’imprenditore italiano in Albania c’è un ricercato | in casa sequestrato un arsenale
Edoardo Sarchi, originario del Varesotto, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa. Ricostruita la dinamica, forse una lite prima degli spari. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: omicidio - imprenditore
Torino, imprenditore scomparso nel 2016: un arresto per omicidio
Imprenditore scomparso nel Torinese nel 2016, un arresto per omicidio
Imprenditore scomparso nel 2016, serbo arrestato per omicidio
L'#omicidio di Edoardo #Sarchi , il 44enne imprenditore originario di #Cunardo: la ricostruzione della polizia albanese e le ricerche dell'uomo che ha sparato - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Cinzia Pinna. Ieri l’imprenditore ha confessato di aver ucciso la 33enne nel salone di casa sua. Il 41enne, accusato di omicidio volontario, ha anche confessato di aver nascosto il corpo all’interno della sua tenuta, sotto un cespuglio. Il commento di milo - X Vai su X