Lombardia 10 milioni per le liste d’attesa | serviranno per acquistare prestazioni da strutture private accreditate

Milano, 29 settembre 2025 – Per smaltire le liste d'attesa nella sanità la Regione Lombardia ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni di euro per l'acquisto di prestazioni da parte delle strutture private accreditate. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso. La delibera . La decisione – fanno sapere da Palazzo Lombardia – nasce da un'analisi approfondita condotta dalle ATS con gli ospedali pubblici (ASST e IRCCS), che ha evidenziato come il sistema pubblico stia già garantendo il massimo delle prestazioni, in particolare in quelle strutture dove si evidenziano problematiche sul personale medico e sanitario o impegnate in interventi edilizi di riqualificazione o di ammodernamento tecnologico che portano a una contrazione dell'offerta ambulatoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
