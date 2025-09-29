L’Olimpia Milano vince la Supercoppa Italiana basket 2025 | battuto Brescia 90-76
Il primo trofeo stagionale è dell’ Olimpia Milano che conquista la Supercoppa Italiana basket 2025, il sesto della sua storia, superando in finale la Germani Brescia per 90-76. Match senza storia con i meneghini sempre al comando e dilaganti nel finale. Protagonista Nebo, autore di 18 punti e 7 rimbalzi. SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025: TRIONFA L’OLIMPIA MILANO I meneghini scrivono per la seconda volta consecutiva il loro nome nell’albo d’oro di questa competizione. L’avvio è subito dilagante per il roster di Messina grazie al parziale di 6-0. Debole la reazione di Brescia, che resta a -7 e subisce anche la tripla di Brown. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
