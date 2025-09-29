L' Olimpia Milano ha vinto un' altra la Supercoppa E ha fatto intravedere un’anima
Vincere la Supercoppa italiana nel basket significa poco se ti chiami Olimpia Milano e hai una bacheca di trofei piena di argenteria (16 i trofei vinti nell’era Armani). Significa ancora meno se pensi a come è andata a finire la stagione scorsa, cominciata allo stesso modo, alzando il primo trofeo dell’anno oltretutto in casa della Virtus. Quest’anno però la coppa giocata tra le migliori quattro della scorsa stagione, ha un sapore speciale, prima di tutto perchè è stata vinta indossando le maglie che ricordavano Giorgio Armani in quelle che erano le prime uscite ufficiali dopo la sua scomparsa, perdipiù giocate al Forum dove lui era di casa e l’altra sera il minuto in suo ricordo si è chiuso con l’applauso più lungo del weekend. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
